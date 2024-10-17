شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تكلفة حمام السباحة الواحد من 4 إلى 6 ملاين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة قامت بإنشاء وتطوير عدد كبير من مراكز الشباب، والاستثمار فيها يحق الانتفاع مع القطاع الخاص.

وقال صبحى إنه تم إنشاء ما يقرب من 200 حمام سباحة بمراكز الشباب تصل تكلفة الحمام الواحد منها من 4 إلى 6 ملايين جنيه، وأن قيمة حق الانتفاع فى مراكز الشباب مع القطاع الخاص وصلت إلى 23 مليار جنيه.