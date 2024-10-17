شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تكلفة حمام السباحة الواحد من 4 إلى 6 ملاين جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 17 أكتوبر 2024 10:54 ص
كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة قامت بإنشاء وتطوير عدد كبير من مراكز الشباب، والاستثمار فيها يحق الانتفاع مع القطاع الخاص.
وقال صبحى إنه تم إنشاء ما يقرب من 200 حمام سباحة بمراكز الشباب تصل تكلفة الحمام الواحد منها من 4 إلى 6 ملايين جنيه، وأن قيمة حق الانتفاع فى مراكز الشباب مع القطاع الخاص وصلت إلى 23 مليار جنيه.
من جانبه أكد أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى أن الرياضة أصبحت صناعة متكاملة ومن أهم الصناعات التى تحقق إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
وقال العربى فى المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق الحساب الفرعى للرياضة فى مصر، إن فكرة إطلاق الحساب جاءت عن طريق مبادرة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وأضاف العربى أن إنشاء حساب فرعى للرياضة فى الناتج المحلى هو أول حساب فرعى للرياضة بالمنطقة العربية، وهو حدث هام لقياس مدى مساهمة الرياضة فى النمو الاقتصادي بمصر، مشيرا إلى أن الرياضة لم تعد تسلية وترفيه بل صناعة مهمة من بنية تحتية وإنشاءات وبطولات وملاعب وفرص عمل وتأثيرات مضاعفة فى مختلف المجالات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص لإطلاق دراسة حساب مساهمة الرياضة بالناتج المحلي الإجمالي، و الذى يقام بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
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