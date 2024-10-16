الامارات | السودان يضع قدماً في الأمم الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل السودان هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني، ليفوز 2-صفر على ضيفه غانا على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، أمس، ويقترب من التأهل لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 المقامة في المغرب.

وبعدما سجل أحمد حامد ومحمد عبدالرحمن، رفع السودان بقيادة المدرب الغاني كواسي أبياه، رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات، متأخراً بفارق نقطتين عن أنغولا متصدرة المجموعة السادسة التي خاضت ثلاث مباريات. وأصبحت غانا في موقف لا تحسد عليه، بعدما تجمد رصيدها عند نقطتين لتواجه بطلة إفريقيا أربع مرات شبح عدم التأهل للبطولة.

ويحل السودان، الذي يحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل لكأس الأمم، ضيفاً على النيجر في منتصف نوفمبر المقبل.