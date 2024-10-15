شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحصل على 150 ألف دولار من الزمالك بالجنيه بالمصري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادي إنبي مع نظرائهم في الزمالك على تقاضى مبلغ 150 ألف دولار بالجنيه المصري،نظير تتويج الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي والكونفدرالية وذلك ضمن بنود إعارة زياد كمال لأبناء ميت عقبة.

وينتظر مسئولو النادي البترولي الحصول على مستحقاتهم من الزمالك خلال الأيام المقبلة،حيث حصلوا على وعد بمنحهم ما يعادل 150 ألف دولار بالجنيه المصري،حسب نص الاتفاق المبرم بين الطرفين.

في سياق مختلف أغلق مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل أحمد "كالوشا" مدافع الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان اللاعب هدفاً للقلعة البيضاء، بناءً على قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز بإمكانياته.

وطلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات "كالوشا" لمدة موسم على سبيل الإعارة في الوقت الذى وافق نظرائهم في النادى البترولى على رحيل اللاعب ولكن على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، على أن تنتهى الإعارة في يناير المقبل.

وتأتى رغبة نادى إنبى في إعارة كالوشا لمدة نصف موسم، بسبب نظام الدورى في الموسم الجديد والصعود والهبوط، حيث يرغب مسئولو النادى البترولى في الاطمئنان على موقف الفريق في يناير قبل التخلي عن خدمات لاعب مهم في الفريق مثل كالوشا.