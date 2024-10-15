الامارات | إيسايلا: رغبتي في الاستقرار قادتني إلى خورفكان.. وسعيد بالإقامة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان، الروماني دانيال إيسايلا أنه سعيد بالعمل مع الأندية الإماراتية، بعد تدريبه سابقاً بني ياس لثلاثة مواسم، وتدريب عجمان، وهو ما جعله يواصل العمل في دوري المحترفين الإماراتي، وينضم إلى تدريب خورفكان من دون أن يفكر في العروض التي وصلته من أندية أخرى، ومنها الدوري السعودي، مبيناً أن عائلته تشعر بالاستقرار، كما أن أولاده منتظمون في المدارس، ما دعاه إلى أن يفضل البقاء في الملاعب الإماراتية، وساعده على ذلك نيله الإقامة الذهبية.

وقال إيسايلا لـ«الإمارات اليوم»، «يهمني كثيراً الاستقرار، وأنا سعيد بالعمل في الدوري الإماراتي، وأيضاً أشعر بالسعادة لوجودي في خورفكان، وأنا منفتح على تجربة جديدة، بعد تدريب كل من بني ياس وعجمان، وسعيد بتحقيق الفوز في مباراتين مهمتين، أخيراً، هما: الفوز على الوصل، وقبل ذلك على العروبة بعد سلسلة من النتائج المتواضعة». وأضاف: «كل بداية تكون صعبة، خصوصاً عندما يقوم النادي بإجراء تغييرات على مستوى اللاعبين وطريقة اللعب وفلسفة الفريق، لكن في النهاية هي مهمتي كمدرب، وعلينا أن نرفع التحدي».

وعن الفوز على الوصل بطل ثنائية الدوري والكأس، قال إيسايلا: «كنا محظوظين نوعاً ما بعد أن لعب الوصل مباراة في دوري الأبطال قبل أيام من المباراة مع خورفكان، وقد ساعدنا ذلك، ولم يكن الأمر سهلاً علينا، إلا أن اللاعبين تألقوا واستحقوا الفوز، والمهم الآن علينا مواصلة العمل، والبقاء منظمين دوماً، وأن نكون واثقين في قدراتنا، وكذلك من المهم التركيز على الجانب المعنوي للاعبين، وتحفيزهم على عدم الاستسلام أبداً مهما كانت النتيجة، لأن كرة القدم فيها الفوز والتعادل والخسارة غير أن الأهم هو أن يؤمن الفريق بقدراته وإمكاناته، وأن نثق بقدراتنا، وأن نبقى دائماً منظمين حتى في الأوقات الصعبة، كما يجب علينا أن نتكيّف بسرعة مع تغيير الخطط، ومتطلبات كل مباراة».

جمهور خورفكان

وعبّر المدرب إيسايلا عن ثقته بدعم جمهور خورفكان للاعبيه لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، مبيناً أن «الجمهور يريد دائماً أن يرى أداء جميلاً، لكن الأهم بالنسبة لي، هو النتيجة وتحقيق الفوز أكثر من الأداء أو طريقة اللعب»، موضحاً: «هناك بعض الفرق لا تسيطر سوى على 25% من المباراة، لكنها في النهاية تفوز فيها، وهو الأمر الأهم في كرة القدم الحالية حتى لو كان الأداء متواضعاً، وعلى الرغم من ذلك، فإننا نفكر دائماً في تقييم الأداء في الملعب، وتفادي تكرار بعض الأخطاء، ووضع بعض الضغط على الفريق، لتحسين الأداء الجماعي».

وبخصوص تأخر تحقيق النتائج الإيجابية، قال مدرب خورفكان: «كما تعرفون تم انتداب 12 لاعباً جديداً في الفريق، وهو الأمر الذي تطلب بعض الوقت لتحقيق التوازن والانسجام بين اللاعبين أنفسهم ومع المدرب وكذلك مع النادي والجمهور».

حظوظ المنتخب الوطني

وتحدث المدرب إيسايلا عن حظوظ المنتخب في التصفيات المؤهلة للعب في كأس العالم 2026، قائلاً: «الأمر لن يكون سهلاً، لأن لديه مباريات صعبة، خصوصاً مواجهة أوزبكستان، وهي مباراة صعبة بالنظر إلى السفر الطويل والطقس البارد بين الدولتين، لذلك على لاعبي المنتخب التكيّف مع هذه الظروف، وإذا ما نظرنا إلى المستوى الذي قدمه المنتخب في مباراته مع إيران، أعتقد بأن اللاعبين قادرون على تحقيق نتائج إيجابية».

. الجمهور يريد الأداء الجميل، لكن الأهم بالنسبة لي هو النتيجة والفوز.

. بعض الفرق لا تسيطر سوى على 25% من المباراة لكنها في النهاية تفوز فيها.