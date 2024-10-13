"مشفتش أبويا وزوج والدتي رباني".. حكاية عائلة حسين الشحات (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يُعد حسن الشحات أحد نجوم النادي الأهلي، حيث انضم إلى القلعة الحمراء في موسم 2019 قادما من العين الإماراتي بعدما تنازل عن الكثير من الأموال من أجل تحقيق حلمه.

ومنذ أن انضم إلى النادي الأهلي وهو يلقى دعما كبيرا من أسرته، المكونة من 6 أفراد، والدته وزوجته وأطفاله الثلاثة وشقيقه محمد الشحات.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أوضح حسين أنه لم يرى والده حيث توفى منذ أن كان في الشهر السادس من حياته.

وقال الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم أرى والدي حيث توفى منذ أن كان لدي 6 أشهر فقط، زوج والدتي هو اللي رباني ووداني نادي مدينة نصر، وحتى الآن بقول له يا بابا، رغم انفصاله عن والدتي، ومسجله على التليفوز بابا".

وأضاف: "هو كان مدرب في نادي مدينة نصر وبدأ معايا المشوار وأنا عندي 4 سنين، لحد ما اتصعدت للمراحل السنية المختلفة، ومن وانا عندي 4 سنين لحد 18 سنة كنت بروح من مدينة السلام إلى نادي مدينة نصر في مواصلات".

ومنذ عام نشر حسين نعي لزوج والدته: "لا نقول إلا ما يرضي الله، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أبويا الغالي".

ولدى لاعب الأهلي شقيق يدعى محمد قائم بكل أعماله، ويظهر في معظم مباريات المارد الأحمر.

وتزوج حسين الشحات من إسراء عادل ورزقا بثلاثة أولاد، أحمد وآسر الذي ولد في عام 2016، وتيم الذي ولد في 2022.

وحكى حسين الشحات عن زوجته، بأنها تبيع مجوهراتها كلما تعرض إلى ضائقة مالية، مضيفًا: "من فترة كان عليا قسط ومرتبي من النادي موصلش، قالتلي هروح أبيع دهب، قولتلها كفاية، ومن فترة تعرضت لضائقة مالية قالتلي هروح أبيع كام غوشة، قولتلها عملتي ده كتير".

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