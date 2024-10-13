ديشامب يعلق على تصرف مبابي الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - علق ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، على زيارة كيليان مبابي لأحد الملاهي الليلية وعدم انضمامه لمعسكر الديوك، استعدادًا لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولم ينضم مبابي لمعسكر المنتخب الفرنسي بعد معاناته من إصابة خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك ترقب من قبل الجهاز الفني لفرنسا بقيادة ديديه ديشامب لعودة اللاعب.

وتحدث ديشامب في تصريحاته لوسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال: "حاليًا، أنا لا أتابع أخبار اللاعبين غير المتواجدين هنا، كيليان الآن يكمل برنامجه مع ريال مدريد وليس معنا، يمكنكم سؤال ريال مدريد".

وتابع: "لا أعلم حالة مبابي حاليًا وما هو برنامجه، يتعين علي إدارة الحاضرين في المعسكر، لقد أرسل كيليان لي رسالة بعد المباراة الماضية".

واختتم: "بالنسبة لي إذا كان مبابي في راحة من برنامجه في ريال مدريد، فهو حر في فعل ما يريد، أي لاعب في أيام الراحة يمكنه فعل ما يريد".