سليمان يؤازر الزمالك في ودية "كومباني".. والونش يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، على التواجد في ملعب النادي، على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

وجاء حضور أحمد سليمان من أجل مشاهدة المباراة مؤازرة الفريق، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للسوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وفي المقابل، خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني.

وأدى "الونش" فقرات تأهيلية وبدنية خاصة تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش المعد البدني للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيز اللاعب بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

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