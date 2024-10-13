شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى نصف نهائي كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم الأحد استعداداً لبطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الإمارات من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، حيث يلعب المارد الأحمر مع سيراميكا يوم 20 ويلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة يوم 24 الشهر الجاري، ويتطلع الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لبطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الاهلى أمام سيراميكا فى نصف نهائي السوبر المصري

يلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.

وتستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربع فرق للمرة الأولى فى التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا فى السوبر المصري

ومن المنتظر نقل بطولة السوبر المصري على قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية.