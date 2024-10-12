منتخب جنوب إفريقيا يكتسح الكونغو بتصفيات كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح منتخب جنوب أفريقيا نظيره الكونغو، بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب استاد نيلسون مانديلا، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وافتتح لاعب الوسط تيبوهو موكوينا الأهداف في الدقيقة 12 من عمر المباراة من صناعة أوسيون أبولي، قبل أن يكرر الثنائي التعاون بينهما في الدقيقة 27 بتسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 37 أحرز باتوسي أوباس الهدف الثالث بعد صناعة من أوسوين أبوليس، والذي ساهم في 3 أهداف خلال المباراة.

وفي الدقيقة 52 أحرز لايلي فوستر الهدف الرابع من صناعة إلياس موكوانا، واختتم إكرام راينر الأهداف الخمسة في الدقيقة 79.

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني من المجموعة بالتساوي مع أوغندا صاحب المركز الأول، بينما تجمد رصيد منتخب الكونغو عند 3 نقاط في المركز الثالث.