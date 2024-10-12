حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تفاصيل إصابة المدافع محمد عبد المنعم، مؤكدًا أنها عبارة عن كدمة قوية في العضلة، لكنه يأمل ألا تكون قد تسببت في نزيف.

وأوضح حسام حسن في تصريحاته: "الدكتور سيقوم بإجراء أشعة للتأكد من حجم الإصابة، وسننتظر النتائج لتحديد موقف اللاعب من السفر مع الفريق." وأضاف: "لن أخاطر بمشاركته إذا لم يكن جاهزًا بشكل كامل، وسنحافظ عليه لضمان سلامته."

ويترقب الجهاز الفني نتائج الفحوصات الطبية لتحديد إمكانية مشاركة عبد المنعم في المباريات المقبلة.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على موريتانيا بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، وسجل الهدفين محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا ويحقق الفراعنة العلامة الكاملة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

بينما توقف رصيد منتخب موريتانيا عند 3 نقاط ليبقى في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة.