حسام حسن: قرأت موريتانيا جيداً.. وقرار عدم البدء بمصطفى محمد كان تكتيكياً

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن قراره بعدم الدفع بمهاجم المنتخب مصطفى محمد في بداية مباراة موريتانيا.

وأوضح حسن أنه اتخذ هذا القرار بعد قراءة دقيقة لأسلوب لعب المنتخب الموريتاني مضيفا: لو بدأنا بمصطفى محمد وعمر مرموش، كان وسط ملعبنا سيتأثر كثيراً لأن موريتانيا تلعب على الكرة الثانية بشكل كبير.

وواصل: كان من الضروري الاعتماد على مروان حمدي وحمدي فتحي، والحمد لله وُفقت في هذا القرار.

إشادة بمروان عطية

وأشاد حسام حسن بأداء لاعب الوسط مروان عطية، ووصفه بأنه قائد في الملعب ويقدم أقصى ما لديه. وأضاف حسن: "مروان عطية لاعب كبير، بيموت نفسه في الملعب، ونعتمد عليه بشكل كبير في المنتخب."

حقق منتخب مصر فوزاً هاماً على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. سجل هدفي المباراة محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح، ليعزز المنتخب المصري صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

