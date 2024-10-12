اسود الكاميرون تسحق كينيا برباعية في تصفيات أمم افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الكاميرون فوزا ساحقا على منافسه منتخب كينيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب اوميني سبور بمدينة دوالا الكاميرونية ضمن مباريات الجول الثالثة للتصفيات .

تقدم منتخب الكاميرون بهدف مبكر من ركلة جزاء لهداف منتخب الأسود فينسنت ابو بكر وأضاف مارتن يونجولا الهدف الثاني لمنتخب الكاميرون في الدقيقة ٣٩ قبل ان ينجح مانويل اولينجا الهدف الكيني الوحيد قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة .

في الشوط الثاني اضاف بريان مارسيو الهدف الثالث لمنتخب الكاميرون واختتم جناح الكاميرون باسوجوج أهداف المباراة المباراة بالهدف الرابع للاسود في الدقيقة ٥٥ .

النتيجة رفعت رصيد الكاميرون إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بينما ظل رصيد المنتخب الكيني أربعة نقاط في سباق محموم للحصول على المركز الثاني المؤهل للكان المقبل في المغرب.