حسام حسن يلمح لاحتمالية غياب صلاح وينتقد غياب الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن وضع نجم المنتخب محمد صلاح فيما يتعلق بالمباريات التي تقام على النجيل الصناعي، مثل مواجهة منتخب موريتانيا المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح حسن في تصريحاته عقب المباراة أن أي طلب من صلاح بعدم اللعب على النجيل الصناعي سيكون مقبولاً، نظرًا لقوة التدخلات العنيفة التي تتميز بها بعض الفرق مثل موريتانيا.

وقال حسام حسن: "لو صلاح طلب عدم اللعب بسبب النجيل الصناعي، سأوافق، منتخب موريتانيا يلعب بقوة وبتدخلات عنيفة، ومن الطبيعي أن أحافظ على سلامة اللاعبين."

انتقاد حسام حسن لغياب الجماهير

في سياق آخر، انتقد حسام حسن غياب الجماهير عن دعم منتخب مصر في المباريات المهمة، مشيرًا إلى أن الجماهير لها دور أساسي في دعم الفريق. وقال: "شاهدنا مباراة الجزائر، كان الملعب مليئًا بالجماهير. لماذا لا نرى نفس الشيء في مباريات المنتخب المصري؟".

وأضاف مدرب منتخب مصر: "لا بد أن تأتي الجماهير لدعم المنتخب في المباريات القادمة، بدلاً من الانشغال بقضايا الأندية والصفقات."

صلاح هو حلقة الوصل في المنتخب

وعن دور صلاح داخل المعسكر، أكد حسام حسن أن النجم المصري يقوم بدور كبير في التواصل بين الجهاز الفني وزملائه، مشددًا على أن صلاح يشعر بالارتياح ويعتبر حلقة الوصل بين الجميع.

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. سجل الأهداف كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح، ليواصل المنتخب المصري تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، في المقابل، يظل منتخب موريتانيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

