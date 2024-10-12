شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا منتخب مصر 2007 يجريان فحوصات طبية بعد الإصابة أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

توجه حسام عاشور وأحمد متولي لاعبا منتخب مصر مواليد 2007 لأحد المستشفيات بجوار استاد الإسكندرية برفقة الدكتور محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعى للمنتخب، للخضوع لفحوصات طبية عقب مغادرة مباراة روسيا الودية التي أقيمت اليوم وانتهت بخسارة الفراعنة الصغار بهدف نظيف.

وتعرض عاشور لتدخل عنيف في الساق من لاعب روسيا تسبب في طرد الأخير، بينما يشكو متولي من كدمة قوية في الأنف.

وضم التشكيل الذى واجه روسيا كلا من: خالد السيد في حراسة المرمي، ياسين عاطف وعمرو خالد ومحمد رأفت وإبراهيم عبد الفتاح ويوسف صابر وماهر خالد ومصطفي سامي، وأدهم أحمد وحسام عاشور، وأحمد رأفت.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا، وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا إعلاميا و د ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي، وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.



لاعب منتخب مصر مواليد 2007