دوري أن بي ايه: سيلفر يتوقع عودة المباريات إلى الصين

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : قال مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر إنه يتوقع إقامة مباريات "أن بي ايه" في الصين مجددا، بعد التوقف عن ذلك منذ العام 2019.

متحدثا الخميس في مؤتمر للإدارة الرياضية في جامعة كولومبيا، أوضح سيلفر أنه يتوقع العودة إلى الصين، للمرة الأولى منذ 2019 موعد إقامة مباراتين إعداديتين للموسم وسط جدل بعد تغريدة مؤيدة للحريات في هونغ كونغ، حملت توقيع المدير الرياضي لهيوستن روكتس انذاك داريل موري.

وقال سيلفر "أعتقد أننا سنعيد المباريات إلى الصين في يوم ما. شهدنا حادثة معروفة هناك قبل الجائحة من خلال تغريدة، وأوقفتنا الحكومة الصينية عن البث لفترة ما. تقبلنا ذلك وتمسكنا بقيمنا".

وخسرت رابطة الدوري مئات ملايين الدولارات نتيجة إيقاف بث مبارياتها على التلفزيون الصيني حتى 2022.