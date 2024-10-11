الامارات | اللجنة الأولمبية تعتمد مقترح دورة الألعاب الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال اجتماعه في دبي، أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبحضور وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي الدكتور أحمد بالهول، والأمين العام للجنة الأولمبية فارس المطوّع، وأعضاء مجلس الإدارة، مقترح مبادرة دورة الألعاب الإماراتية.

وتضم الدورة ألعاباً عدة، لا تقل عن سبع ألعاب، يشارك فيها إضافة إلى مواطني الدولة كل من أبناء المواطنات ومواليد الدولة، والمقيمين، إذ إنها تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ودعم صناعة جيل رياضي متميّز وقادر على تمثيل الدولة في المحافل الرياضية.

وقالت اللجنة في بيان أمس، إنه تم اعتماد برنامج (Arrows Lab) الياباني، وهي مبادرة متقدمة تهدف إلى جمع وتحليل معلومات دقيقة عن الرياضيين، وتشمل وضعهم البدني والصحي، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية، وتوجيههم نحو الرياضات المناسبة، وتطوير مستواهم الفني، كما تم تشكيل لجنة الشؤون الفنية، برئاسة ناصر التميمي، وبعضوية كل من إسماعيل الجنيبي، وراشد محمد، وفيصل الكتبي، وعبدالله الجلاف، وأحمد المصعبي، واليازية السويدي، وتشكيل لجنة الرياضة والبيئة برئاسة منصور بوعصيبة، وراشد بن مرخان نائباً للرئيس، وبعضوية كل من الدكتور ياسر الدوخي، ومحمد درويش، ونسرين بن درويش، وأحمد الجبوري، وفاتشية زادوريان.

وتم تشكيل لجنة تنظيم النسخة العاشرة من اليوم الرياضي الوطني، واعتماد عضوية اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ضمن الجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الوطنية، وتمت تسمية الوفد الرسمي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية خلال الفترة من السابع إلى الـ14 من فبراير المقبل في مدينة هاربين الصينية.