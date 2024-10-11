الامارات | 5 أسباب وراء عودة خورفكان القوية في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق خورفكان نغمة الانتصارات خلال الجولة الخامسة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، محققاً انتصاره الثاني هذا الموسم بعد تغلبه على الوصل 4-3، وقبلها على العروبة 2-1، رفعاً رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر على لائحة ترتيب البطولة، بعدما كان قد تعرض لثلاث خسائر أمام العين والوحدة وكلباء. ويقف خلف هذه النقلة النوعية عدد من العناصر الفنية التي أسهمت في عودة الفريق للواجهة بشكل لافت، أبرزها تعاقدات خورفكان مع لاعبين جدد مؤثرين، ودكة الاحتياط، فضلاً عن القراءة الفنية المتجددة للمدرب الروماني إيسايلا وعناصر أخرى. «الإمارات اليوم» ترصد الأسباب الخمسة على النحو التالي:

تميز الحارس

كان حارس مرمى خورفكان أحمد حمدان من العلامات المؤثرة في نتائج الفريق من خلال ظهوره الفني المميز بين الخشبات الثلاث، خصوصاً أنه يتصدر حراس مرمى الدوري بـ22 تصدياً، وتحديداً في المباراة أمام الوصل، الأمر الذي يمهد لموسم مميز لـ«النسور».

تعاقدات منسجمة

تعاقدت إدارة نادي خورفكان مع عدد من اللاعبين المؤثرين قبل إغلاق مرحلة تسجيل اللاعبين، منهم سبعة من نادي شباب الأهلي هم: جمال الحوسني، وحمدان البشر، وعمر كيتا، ودريسا كوليبالي، وشيكنا دومبيا، وسلطان الزعابي، وعبدالله النقبي، ما أسهم في تعزيز انسجام اللاعبين الذي انعكس على المردود الفني للفريق.

دكة قوية

أسهمت التعاقدات التي أبرمها النادي بعد انطلاق منافسات الدوري والوقوف على احتياجات الفريق إلى بناء دكة قوية من اللاعبين البدلاء والأساسيين معاً، خصوصاً في خط الدفاع، في منح فرصة اختيار واسعة للمدرب إيسايلا بإيجاد تشكيلة مميزة فنياً.

استقرار إيسايلا

أسهم تعزيز عناصر النجاح - وأبرزها التعاقد مع لاعبين مؤثرين فنياً - في استقرار أفضل للمدرب الروماني إيسايلا من النواحي كافة، وقاده إلى قراءة الفرق التي تنافسه بشكل ناجح، وهو ما كشفت عنه المباراة التي فاز فيها على الوصل 4-3.

وقفة جماهيرية

أدى وقوف جمهور خورفكان إلى جانب الفريق في السراء والضراء إلى تفادي البداية الضعيفة، وتعرضه لكثير من الخسائر، ومواصلته حضور المباريات ودعم الفريق.