حسين السيد يقترب من سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن حسين السيد لاعب النادي المصري اقترب من الانضمام لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصلنا مع مسؤولي النادي المصري وأكدوا على موافقة إدارة النادي، على بيع الظهير الأيسر حسين السيد إلى نادي سيراميكا كليوباترا".

وأختتم:" تم الاتفاق على كافة الأمور، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي للاعب على عقود انضمامه لفريق سيراميكا استعدادًا للسوبر المحلي".

استدعاء نجم المصري البورسعيدي للإنضمام لمعسكر منتخب بنين

يستعد منتخب بنين لخوض مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اللتين تجمعاه بنظيره منتخب رواندا، حيث تقام المباراة الأولى بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في العاشر من أكتوبر المقبل.

واستقبلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الوافد الجديد على صفوف القلعة الخضراء أتدجيكو سامادو للانضمام لمعسكر منتخب

وتقام المباراة الثانية بالعاصمة الرواندية كيجالي في الخامس عشر من الشهر ذاته، حيث سيغادر اللاعب إلى أبيدجان في السابع من أكتوبر أيضًا.