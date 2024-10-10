أبومسلم: البعض يريد صناعة حالة جدل.. الأهلي والزمالك هما أكبر ناديين في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد ابومسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن موضوع أكبر قلعة رياضية في مصر لابد أن يتم حساب ذلك وفقًا للمعطيات، والنادي الأهلي هو أكبر نادٍ في القارة السمراء، والذي توج بجائزة نادي القرن من الكاف، مشيرًا إلى أن كل طرف أصبح يرى نفسه النادي الأكبر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مناقشة بعض الامور يعيدنا للخلف، والاتحاد الإفريقي لديه لوائح وقوانين خاصة وأصبحنا نعود لمناقشة موضوع نادي القرن في أوقات كثيرة، وكل نادٍ يتمنى أن يكون أكبر قلعة رياضية في مصر، واللائحة وضعت سنة عام 94، وتم الاعلان عنها والأهلي كان الاكثر بطولات قارية، والزمالك بعد اللائحة حتى عام 2000 وصل لـ9 بطولات، وقت صدور اللائحة كانت الأطراف كلها موافقة على ذلك".

وأضاف: "بالتأكيد النادي الأهلي أكبر منظومة رياضية في مصر وإفريقيا، علاوة على تتويجه بالعديد من الالقاب المحلية والقارية، والنادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات في مختلف الألعاب الرياضية".

وأكمل: "لا أحب نظرية المؤامرات والاضطهاد، لابد من وجود منظومة رياضية محترمة، كل نادٍ في يديه أن يكون ناجحًا، وأي شخص ينتمي لكيان معين يرى أنه أكبر نادٍ في مصر، والجميع يحترم نادي الزمالك صاحب التاريخ الكبير".

وتابع: "نحترم جميع الاندية المحلية، لكن البعض يريد صناعة حالة جدل دائم، والأهلي علاقته رائعة بجميع الأندية، والنادي الأحمر يعمل بنظام معين منذ سنوات طويلة، وعندما نتحدث بواقعية أنه لا يجوز التقليل من اي نادٍ سواء الأهلي أو الزمالك منعًا للتعصب".

وأتم: "الأهلي والزمالك هم أكبر قلاع الرياضة في مصر".