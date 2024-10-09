"الجولدن بوي".. محمد صلاح يداعب عمر مرموش في تدريبات منتخب مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، فقرة مداعبة بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، أثناء وجودهما في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره موريتانيا، يومي 11 و15 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات أون تايم سبورتس على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعبين في تدريبات منتخب مصر، وداعب صلاح مرموش، قائلا: "الجولدن بوي".

وشارك عمر مرموش في 4 مباريات مع فرانكفورت، خلال الشهر الماضي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وينفرد المصري بصدارة هدافي الدوري الألماني، برصيد 8 أهداف وبفارق 3 أهداف عن هاري كين، وذلك بعدما سجل هدفين في شباك بايرن ميونيخ.

اقرأ أيضًا:

"بعد تصدره ترتيب الهدافين".. فرانكفورت يعلن ترشح مرموش لهذه الجائزة