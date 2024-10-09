الصفقة الجديدة.. موعد المشاركة الأولى لـ أوجاريا في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل الإنجليزي أوفي أوجاريا، إلى القاهرة أمس الثلاثاء، من أجل إتمام انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخضع أوجاريا للكشف الطبي داخل نادي الزمالك أمس، من أجل تحديد موقفه طبيا قبل الانضمام للتدريبات تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وسوف يستكمل باقي الفحوصات اليوم.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب سوف يتواحد في مران الزمالك لأول مرة اليوم الأربعاء، ويستمر لفترة تحت أنظار جوميز، من أجل تحديد موقفه من الانضمام، خاصة وأنه بعيد عن الملاعب منذ مدة طويلة وهو ما يقلق الأبيض.

وكان أوفي أوجاريا لعب من قبل تحت قيادة جوميز عام 2019، ضمن فريق ريدينج الإنجليزي، وخاض تجربة أيضا مع فريق ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.