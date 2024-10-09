ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حفل استاد النادي الأهلي، الذي كان من المفترض إقامته 10 أكتوبر الجاري، تم تأجيله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سوف يكون هناك حفل للإعلان عن تصميم الاستاد في إحدى المناطق الأثرية".

وأضاف أمير هشام: "هناك 3 شركات تتسابق على تسمية استاد الأهلي، وهم شركة أليانز وشركة مصرية وشركة إماراتية لنيل حقوق التسمية".

في سياق متصل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏



ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏