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15 صورة ترصد استعدادات سيدات الأهلي لمواجهة دجلة في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي استعداداتهن لمواجهة نظيرتهن في وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة للسيدات 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مواجهة سيدات الأهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جانب من استعدادات الفريق النسائي لموقعة دجلة.

والجدير بالذكر أن سيدات الأهلي حققن فوزاً على نظيرتهن في الزمالك بهدفين نظيفين، فيما فازت سيدات دجلة على الطيران بسداسية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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