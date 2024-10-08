شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأخير مباراته مع بيراميدز في السوبر المصري رسميا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مسئولو نادي الزمالك بطلب رسمي لاتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز لتقام مساء يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي المسابقة، بدلا من الرابعة وخمس دقائق عصرا.

وينتظر نادي الزمالك رد اتحاد الكرة على طلبهم، خاصة وأن مسئولو القلعة البيضاء يرون الموعد غير مناسب، غير أن مباراة الأهلي وسيراميكا في نفس اليوم تحديد إقامتها في الثامنة مساء.

وتشارك أندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في نصف النهائي.فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز في نفس اليوم 20 أكتوبر الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة في نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة.