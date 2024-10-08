ثنائي إنجليزي جديد ينافس ليفربول في اهتمامه بالتعاقد مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من ناديين إنجليزيين آخرين بخلاف ليفربول يهتمان بضم النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.

وأشار تقرير نشره موقع "fichajes" الإسباني إلى أن هناك اهتمام حقيقي من مسؤولي مانشستر يونايتد وأرسنال بجانب ليفربول لضم مرموش.

وعلى الجانب الآخر أوضحت الصحيفة أن مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت يرغبون في تمديد التعاقد مع مرموش حتى عام 2028 مع زيادة في الراتب.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن عمر مرموش الذي يرتبط بعقد مع آينتراخت فرانكفورت حتى عام 2027 متردد في قبول عرض ناديه الحالي لتمديد التعاقد.

صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع فريقه بـ 9 مباريات بالموسم الجاري سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 خلال 747 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"تم عرضه على الزمالك و3 أندية تنتظره".. مصدر يوضح لمصراوي مصير قندوسي

"خضع للجراحة في الركبة".. بيراميدز يعلن إصابة نجمه المغربي قبل مواجهة الزمالك