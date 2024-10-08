"قد تخفف ولازم ينفذها".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن مدة إيقاف جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وقال "الغندور" في برنامجه عبر قناة المحور:" تواصلنا مع مسؤول داخل لجنة الانضباط وأكد لنا على أن غياب جوميز عن جلسة التحقيق لن يعفيه من العقوبة".

وأضاف: "المصدر أكد أن جوميز أخطأ في حق الحكم عاطف حسين، وستعقد لجنة الانضباط جلسة للمداولة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد العقوبة، ولن يتم التنازل عن تنفيذها".

وأكمل:"من مصادرنا، لجنة الانضباط ستعاقب جوميز على الأقل بالإيقاف 4 مباريات، لأن لائحة لجنة المسابقات بتنص على أنه في حالة الاعتداء على الحكم بالدفع إيقافه 8 مباريات".

وأتم تصريحاته: "قد تخفف الانضباط العقوبة عن 8 مباريات لأن جوميز لم يتعرض للطرد في المباراة، عاطف حسين لم يبلغ أحمد الغندور بالواقعة أثناء سير اللقاء".

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