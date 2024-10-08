اخبار الرياضه

"قد تخفف ولازم ينفذها".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن مدة إيقاف جوميز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وقال "الغندور" في برنامجه عبر قناة المحور:" تواصلنا مع مسؤول داخل لجنة الانضباط وأكد لنا على أن غياب جوميز عن جلسة التحقيق لن يعفيه من العقوبة".

وأضاف: "المصدر أكد أن جوميز أخطأ في حق الحكم عاطف حسين، وستعقد لجنة الانضباط جلسة للمداولة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد العقوبة، ولن يتم التنازل عن تنفيذها".

وأكمل:"من مصادرنا، لجنة الانضباط ستعاقب جوميز على الأقل بالإيقاف 4 مباريات، لأن لائحة لجنة المسابقات بتنص على أنه في حالة الاعتداء على الحكم بالدفع إيقافه 8 مباريات".

وأتم تصريحاته: "قد تخفف الانضباط العقوبة عن 8 مباريات لأن جوميز لم يتعرض للطرد في المباراة، عاطف حسين لم يبلغ أحمد الغندور بالواقعة أثناء سير اللقاء".

اقرأ أيضا:

نجم الزمالك السابق: رضا عبدالعال "مكنش جامد" وزيزو أفضل منه

إيجاريا لاعب السابق يصل القاهرة للانضمام للزمالك (صورة)

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا