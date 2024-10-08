الامارات | بشرى خير لشباب الأهلي بعد الفوز في أول 5 جولات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى فريق شباب الأهلي الباحث عن استعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بشرى خير، بفضل حصده لـ«العلامة الكاملة»، بعد مرور خمس جولات من البطولة، ليسير بذلك باتجاه تكرار بدايته القوية في موسم 2013-2014، التي كان قد فاز فيها في أول سبع جولات «رقم قياسي»، ومهدت لاحقاً لتتويجه باللقب بـ64 نقطة، علماً أن الفريق في الموسم الماضي كان قد فاز في أول أربع جولات، لكنه تعادل في الخامسة، وحل وصيفاً.

وحقق «الفرسان» الانتصار الخامس له على التوالي، والذي جاء على حساب بني ياس بنتيجة 5-1 في المواجهة التي أقيمت أول من أمس في الشامخة، إذ كان قد فاز في الجولة الأولى على البطائح 2-1، وفي الثانية أمام عجمان 2-1، وحصد انتصاراً ثميناً في الثالثة على حساب الوحدة 5-4، وانتصر في الرابعة على العروبة 4-1.

ويتصدر شباب الأهلي الدوري بالمشاركة مع الشارقة برصيد 15 نقطة، وعلى الرغم من الانتصارات الخمسة المتتالية التي حققها، إلا أن اللافت أن شباكه اهتزت في جميع اللقاءات، مقارنة بـ«الملك» الذي فاز أيضاً في أول خمس جولات وخرج بشباك نظيفة في ثلاث مواجهات. من جهته، قال مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، إن توقعاته بأن الانتصار على بني ياس لم يكن أمراً سهلاً وجاء في مكانه، مشيراً إلى أن منافسه كان صعب المراس حتى في الوقت الذي كان فيه يخوض اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه جواو فيكتور. وقال في المؤتمر الصحافي: «لقد واجه فريقي صعوبة في رفع نسق المباراة وخلق الفرص والتسجيل، لكن كنا صبورين في التعامل مع المباراة، إذ حاولنا أن ندفع لاعبي بني ياس للخروج من مناطقهم وإرسال الكرة إلى الجزء الأخير من منطقتهم.. صحيح أن فريقه كان لديه إنتاجية كبيرة في صنع الفرص، ولكن من المهم أن نكون أكثر فعالية للاستفادة منها في تسجيل أهداف أكثر».

أفضل انطلاقات شباب الأهلي في الدوري:

2013 - 2014: الفوز في أول 7 مباريات وفاز باللقب.

2023 - 2024: الفوز في أول 4 جولات (الوصيف).

2024 - 2025: الفوز في أول 5 جولات.