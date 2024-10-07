الإقالة تنتظر تين هاج في مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - تدهورت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع بداية الموسم الحالي، بعدما كانت جماهير الشياطين الحمر تضع اَمالًا كبيرة على تحسين الأمور خلال الموسم الحالي.

ويواجه المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، خطر الإقالة من تدريب الفريق الإنجليزي، بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق مؤخرًا.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك رغبة حقيقية لدي إدارة مانشستر يونايتد في رحيل تين هاج بعد المواسم الكارثية التي قدمها النادي تحت قيادته.

وأشارت إلى أن هناك غضب كبير داخل مجلس إدارة مانشستر يونايتد من تقدم الفريق الأول هذه المستويات السيئة، على الرغم من تقديم كافة الصلاحيات والتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بينما تعادل إيجابيًا بنتيجة 3/3 أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام توتنهام في الجولة الماضية من البريميرليج.