الامارات | مقطع مصور واحد يفسر تراجع مستوى ريال مدريد (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مقطع مصور من مباراة ريال مدريد الإسباني مع ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا عن عمق المشكلة الفنية التي يعانيها النادي الملكي في الموسم الحالي وتسببت بحالة غضب جماهيري من المستوى المتراجع لفرقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأظهر المقطع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام غاضباً من زميليه المهاجمان البرازيلي فينيسيوس والفرنسي كليان مبابي لابتعادهما عن فورمة اللعب، واكتفائهما بمراقبة لاعبي ريال مدريد يقاتلون في الدفاع بينهما هما ينتظران الكرة في الأمام دون تقديم المساندة والدعم اللازمين.

وضرب بيلينغهام بيده على أرض الملعب وصرخ عليهما معبراً عن استيائه من وضعية الفريق في المباراة التي خسرها ريال مدريد بهدف دون مقابل أمام فريق يحتل حالياً المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الفرنسي.

ويشهد ريال مدريد حالة تراجع عام في المستوى الفني على الرغم من إجراءات إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بتدعيم صفوف الفريق بالنجم مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إلا أن التركيبة البيضاء اختلت وسارت الأمور بما لا يشتهي جمهور الريال الذي توقع انطلاقة أقوى، في وقت يخشون على الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة المقرر في 26 أكتوبر الجاري (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات).