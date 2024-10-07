الامارات | وفاة رياضي عالمي بعمر 26 عاماً.. وشقيقته تكشف السبب الصادم!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بوريتي كيروي شقيقة العداء الكيني العالمي كيبيجون بيت عن الأسباب التي أدت إلى وفاة شقيقها في عمر يناهز 26 عاماً، اليوم الإثنين.

وقالت في تصريحات نقلها موقع "روسيا اليوم" إن كيبيجون بيت -الحائز على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر ببطولة العالم الأخيرة- تم نقله إلى المستشفى في 30 سبتمبر الماضي، بعد معاناة مع المرض في الكبد والكلى، وفارق الحياة هناك.

وأوضحت "لقد كان مريضا لمدة شهر وكان يخضع للعلاج في العيادات الخارجية في المستشفى.. قبل أن تتدهور حالته السبت الماضي وتم تحويله إلى مستشفى آخر لإجراء مزيد من الفحوصات".

وعانى العداء الكيني ظروفاً صعبة إذ دخل في حالة اكتئاب شديد بعد قرار وحدة نزاهة ألعاب القوى العالمية بإيقافه في أغسطس 2018 لمدة أربع سنوات بعد أن ثبتت إيجابية اختباره لمادة إريثروبويتين المنشطة، ليحتجب عن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم 2022.

وعن الحالة النفسية للعداء الكيني قبل وفاته قالت شقيقته: "لقد دخل في حالة اكتئاب وبدأ في شرب الكحول بكثرة. حاولنا تشجيعه على العودة إلى المضمار بعد انتهاء إيقافه في أغسطس 2022 لكنه لم يبذل الكثير من الجهد".

يذكر أن كيبيجون بيت يحمل لقب بطولة العالم تحت 20 عاما، كما نال الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2017 في سباق 800 متر، عام2017 في لندن، وكان مرشحاً لتحقيق نجاحات كبيرة في عالم ألعاب القوى لولا تناوله المنشطات التي قضت على أحلامه.