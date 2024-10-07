شكرا لقرائتكم خبر عن رجال وسيدات يد الأهلى يغادرون إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غادرت منذ قليل بعثة فريق رجال وسيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تقام خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.

وحصد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية بـ بطولة كأس العالم للأندية التى اختتمت بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالفوز على فريق برشلونة لكرة اليد بنتيجة 32-29 .

وخسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى 28-24 ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتأهل فريق الأهلى لكرة اليد إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام فريق برشلونة لكرة اليد 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.



حميد



ستيفن المدير الفنى



لاعبات الاهلي