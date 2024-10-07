اخبار الرياضه

رجال وسيدات يد الأهلى يغادرون إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن رجال وسيدات يد الأهلى يغادرون إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 09:56 ص

غادرت منذ قليل بعثة فريق رجال وسيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى تقام خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.

وحصد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية بـ بطولة كأس العالم للأندية التى اختتمت بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالفوز على فريق لكرة اليد بنتيجة 32-29 .

وخسر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى 28-24 ، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتأهل فريق الأهلى لكرة اليد إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام فريق برشلونة لكرة اليد 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

حميد
حميد

 

ستيفن المدير الفنى
ستيفن المدير الفنى

 

لاعبات الاهلي
لاعبات الاهلي

 

لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا