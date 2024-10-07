تشجع الأهلي.. 20 صورة لقصة حب وليد سليمان وزوجته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح وليد سليمان نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، في تسطير تاريخ كبير مع النادي الأهلي، جعله يتعلق بقلوب كل جماهير المارد الأحمر، خاصة لعشقه الكبير للمارد الأحمر وحرصه الدائم على إعلاء مصلحة النادي عن مصلحته الشخصية.

والجماهيرية الكبيرة، التي نجح وليد سليمان في تحقيقها طوال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء كلاعب، منذ انضمامه في عام 2011 قادماً من صفوف إنبي حتى تعليق الحذاء واعتزال كرة القدم في عام 2022، ثم تواجده بعد الاعتزال في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، جعلته محل اهتمام الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية وليس جماهير النادي الأهلي فقط.

ولا تقتصر حياة لاعب كرة القدم أو أي فرد يعمل في مجالة الرياضة بشكل عام، على الملعب فقط، بل أن الكثير من الجماهير، دائماً ما يبحثون على تفاصيل حياة اللاعبة الشخصية، خاصة أنه في أغلب الأوقات الاستقرار الأسري، يساعد أي فرد في المنظومة الرياضية وليس لاعب كرة القدم فقط، على إخراج أفضل ما لديه.

ودائماً ما كانت حياة وليد سليمان العائلية والشخصية، بعيدة بشكل كبير عن الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل دائماً الكثير من جماهير النادي الأهلي يتسألون دائماً، عن زوجة وليد سليمان وأهم التفاصيل الخاصة بالحياة الشخصية.

وتدعى زوجة وليد سليمان ياسمين أمل.

وتمتلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 62 ألف متابع.

وشهد حفل خطوبة نجم النادي الأهلي وليد سليمان على ياسمين أمل، في فبراير 2015 حادثة قوية، حينما دخل سليمان في نوبة بكاء قوية خلال الحفل، وقرر إلغاء حفل الخطوبة، بسبب علمه بوقوع ضحايا في ستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة الزمالك وإنبي آنذاك.

واعتذر سليمان في الحفل لكل المدعويين، قائلاً: "أسف مش هينفع نفرح وأخواتنا بره بيموتوا، إن شاء الله ما يكونش فيه حاجة كبيرة".

وبعد أشهر قليلة من إلغاء حفل الخطوبة، أقام وليد سليمان حفل زفافه بحضور مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية، أبرزهم محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة.

وتعرف زوجة وليد سليمان بحبها الشديد للنادي الأهلي، حيث أنها تحرص دائماً على نشر صور دعم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أو مشاركة الاحتفالات التي يحققها الفريق.

وأشار وليد سليمان إلى حبه الكبير لزوجته، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلاً: "مراتي حبيبتي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منكودايماً في ضهري ومصدر سعادة للعائلة، انا مش لاقي كلام اوصفك بيه غير ربنا يخليكي لينا وأقدر أسعدك وأرد أي حاجة من اللي بتعمليه معايا ومع كل العائلة، هكذا وصف وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق".

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