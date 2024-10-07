منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه الرسمي "فيس بوك" استعدادات المنتخب المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني، لمباراة موريتانيا المقرر لها يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والربعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وبدأ اليوم منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وشارك في مران منتخب مصر؛ محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و أسامة فيصل.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يغادر المنتخب إلى موريتانيا لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.