بطل التايكوندو عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب بكوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - فى إنجاز تاريخي حقق عمر فتحي بطل مصر فى التايكوندو برونزية بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة بعدما خسر فى نصف النهائى 2-1 أمام بطل كوريا الجنوبية فى وزن تحت 68 كجم

واستهل فتحي منافسات بطولة العالم التى تقام فى كوريا الجنوبية بالفوز على بطل الروسنة والهرسك 2-0 فى دور الـ 64 ثم حقق الفوز على بطل الصين فى دور الـ 32 2-1 ثم استطاع تحقيق الفوز على بطل المكسيك فى دور الـ 16 بنتيجة 2-0

وفى دور الـ 8 نجح فى تحقيق الفوز على بطل أسبانيا بنتيجة 2- 1 قبل أن يخسر فى مباراة نصف النهائى أمام بطل كوريا ليضمن الحصول على ميداليا تاريخية لمصر.

يذكر أن منتخب الشباب للتايكوندو تحت 17 سنة يشارك حاليا فى بطولة العالم والمقامة فى مدينة شون شيون بكوريا الجنوبية وتقام فى الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين كل من: علي الدين أحمد ومحمد عماد الدين وأحمد يحيي وعلي محمد علي ومحمد السيد وعمر وسام وعمر محمد فتحي وأحمد ياسر فتحي وأدهم وائل وعبد الرحمن أحمد وحنين علي ولمي ياسر وحبيبة مصطفى وحبيبة وائل وخديجة وليد ولجين فهمي ومريم شريف وأمنة أحمد وندى إيهاب وهبة الله أيمن.

ويرأس البعثة الدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومصطفى زكي والمدرب العام محمد بسيوني والمدربين مروة صلاح وأيمن كمال وعمرو عبد الرازق ومصطفى خالد وتامر عبد المنعم.