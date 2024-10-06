ارتبط اسمه بأزمة قندوسي.. من هو يحيى علي وكيل اللاعبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ذُكر اسم وكيل اللاعيبن يحيى علي في أزمة التصريحات الإعلامية للمحترف الجزائري بصفوف الأهلي المُعار لسيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي.

نصر يحيى وكيل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، قال دفاعاً عن موكله بعد أزمته الأخيرة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "وكيل قندوسي لم يدخل النادي الأهلي بمفرده لكن بمساعدة يحيى علي وأحمد يحيى.. ولماذا يوجد اسم الثنائي أحمد يحيى ويحيى في شكوى ضد اللاعب بقيمة 100 ألف دولار، بسبب انتقاله لصفوف الأهلي، أريد توضيحا"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

ورغم قلة ظهوره الإعلامي إلا أن يحيى علي يُعد أحد أبرز وكلاء اللاعبين الحاليين بمصر لعل أبرز من عمل معهم هو النجم محمد صلاح قبل أن يفسخ التعاقد معه خلال فترة تواجده بتشيلسي الإنجليزي وبالتحديد عام 2015.

وسبق وعمل كذلك يحيى علي محمد النني وأحمد حمودي وعمر جابر وجاء بعرض نادي بازل السويسري لهم، كما جاء بعرض نادي أندرلخت البلجيكي لمحمود حسن تريزيجيه وظل معه حتى انتقل لصفوف قاسم باشا التركي.

وعمل كذلك مع محمود عبدالمنعم "كهربا" وانتقاله لصفوص لوزيرن السويسري وكذلك انتقال حسين الشحات من مصر المقاصة للعين الإماراتي وعبدالله جمعة من إنبي إلى قضاء معايشة مع نادي يونيون برلين الألماني وكذلك انتقال عمر خالد بيبو إلى صفوف أروا السويسري على سبيل الإعارة وغيرهم من اللاعبين بالدوري المصري.

الأمر لم يقتصر على اللاعبين بل كان وكيل كذلك أكثر من مدرب لعل أبرزهم مدرب الأهلي السابق رينيه فايلر مدرب الأهلي ومدرب الزمالك السابق باتريس كارتيرون.

وكان قندوسي، قد قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أول أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة".

وأضاف صاحب الـ 25 عامًا:"كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا