الامارات | إقالة مدرب دبا الحصن كايو زيناردي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقالت شركة نادي دبا الحصن مدرب الفريق الأول البرازيلي كايو زيناردي بعد الخسارة القاسية أمام الجزيرة 1-6، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال رئيس شركة نادي دبا الحصن محمد الطربان لـ«الإمارات اليوم»: «تمت إقالة المدرب بسبب تواضع النتائج»، مؤكداً أن «مجلس إدارة النادي سيجتمع لتسمية المدرب البديل، وسيتم ذلك بأسرع ما يمكن لمساعدة الفريق في مبارياته المقبلة وتحسين النتائج».

يذكر أن دبا الحصن يحتل المركز الاخير في الدوري دون أن يحصد أي نقطة بعد تعرضه لخمسة خسائر.