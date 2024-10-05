الامارات | خورفكان يجرح الوصل بـ"ريمونتادا" خارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوصل خسارته الثانية على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بسقوطه أمام ضيفه خورفكان 3-4، اليوم السبت، على ملعب «زعبيل» في الجولة الخامسة.

وبدا «الإمبراطور» تائهاً بصفوف متباعدة، كما تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه مالك جنعير قبل نهاية الشوط الأول.

وكان «الإمبراطور» المبادر بالتسجيل ومبكراً بواسطة ألكسيس بيريز «15»، لكن خورفكان عادل النتيجة عبر عمر كيتا «19»، إلا أن الرغبة كانت واضحة لدى أصحاب الأرض الذين استطاعوا التقدم مجدداً بأقدام نيكولاس خيمينيز «22»، ووسعوا الفارق كذلك بالهدف العكسي الذي سجله المدافع عبدالله الرفاعي بالخطأ في مرماه «37»، وكانت الدقيقة «45» نقطة التحول في المواجهة إذ تلقى تحصل لاعب أصحاب الأرض مالك جنعير بطاقة حمراء.

ومع مرور الوقت بدأ تأثير النقص العددي يظهر في صفوف الوصل، وكانت نتيجته استقبال شباكهم لثلاثة أهداف بواسطة بيدرو بافلوف «62»، ماتيوس دي أندرادي «67»، وسعيد أحمد «82» الذي كفل له الانتصار، ليرفع خورفكان رصيده إلى ست نقاط، بينما تجمدت نقاط الوصل عند سبع نقاط.