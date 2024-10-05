هل أشرك الأهلي لاعبة موقوفه في مباراة الزمالك؟.. مصدر يُجيب (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اعترض المدير الفني لسيدات الزمالك، عادل حسين، على الخسارة من الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة.

ونشر عادل بعد المباراة عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" أن أهداف النادي الأهلي جاءت من أخطاء، بجانب مشاركة لاعبة من الأهلي سبق أن تم وقفها في آخر الموسم الماضي.

وفي تصريحات صحفية قال إن نادي الزمالك سيقدم شكوى بسبب تبقي مباراة للاعبة رودينا عبد الرسول من أجل إكمال إيقافها.

وحرص "الخليج 365" على معرفة ما إذا كانت هناك لاعبة في فريق سيدات الأهلي موقوفه أم لا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي "لمصراوي" أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مشاركة غير شرعية لإحدى لاعبات الأهلي.

وأوضح المصدر أن الأهلي خاطب اتحاد الكرة قبل المباراة من أجل الإستعلام عن موقف اللاعبات الـ18 في قائمة الفريق، وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي للمارد الأحمر أنه يحق لجميع اللاعبات المشاركة.

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