تصريحات نارية من وكيل القندوسي بشأن إجبار النادي الأهلي له على التعامل مع عدد من الوكلاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف نصر يحيى وكيل اللاعب أحمد القندوسي، حقيقة إجبار اللاعب على التعامل مع إثنين من وكلاء اللاعبين بخلاف وكيله الأساسي، من أجل إتمام إنتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، في يناير 2023.

وقال نصر يحيى في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحمد القندوسي لم يوجه حديثه أي شخص معين داخل النادي الأهلي، ولدي القدرة على الرد على كل الأمور غداً في اجتماع النادي الأهلي".

وأضاف: "جعفر نيساني وكيل أحمد القندوسي السابق، لم يتمكن من دخول النادي الأهلي بمفرده، لكنه دخل عن طريق الثنائي يحيى علي وأحمد يحيى".

وتابع: "إذا كان جعفر النساني الوكيل السابق للقندوسي، لم يفرض عليه لماذا لم يدخل النادي الأهلي بالقندوسي لوحده، ولماذا الثنائي متواجدين في الشكوى المقدمة ضد القندوسي بالفيفا، لمطالبته ب 100 ألف دولار عمولة كل سنة وهذا سؤال بسأله إلى الوكيل السابق للاعب".

وأكمل: "ولا يجب أن يخرج ويقول أن اللاعب أساء إلى النادي الأهلي، لأن هذا أمر لم يحدث، والقندوسي كان أمامه فرصة وأثنين لافتعال مشكلة مع النادي الأهلي وبشكل خاص في الموسم الحالي، ولكن لم يكن لدينا أي نية لهذا الأمر"

وواصل: "واللاعب لم يصدر منه أي مشكلة منذ انضمامه إلى الأهلي ووافق على طلب الفريق بالخروج إعارة للموسم الثاني على التوالي، على الرغم من تألقه في الموسم الماضي".

وأردف: "علاقة القندوسي وجماهير النادي الأهلي لم تتأثر بأي شيئ، علاقة اللاعب بجمهور النادي الأهلي مازالت قوية بعد التصريحات الأخيرة للاعب".

واختتم يحيى تصريحاته: "ليس بتفكيري أي شيئ يتعلق بأن رد فعل الأهلي من الممكن أي مشكلة للقندوسي، خاصة أنه خلال التواصل مع الناس في النادي لا يوجد أي نوع من أنواع العنف أو الحدة في الكلام، والناس في الأهلي هدفها معرفة وفهم ما حدث فقط ولا يوجد أي مشكلة بين أحمد القندوسي والنادي الأهلي".

وكان القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلا تانيين للتفاوض، مما أدى إلى اتخاذ إدارة النادي قرار بتحويل تصريحات اللاعب إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات إعلامية.

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