بيان من وكالة القندوسي يكشف مفآجات بخصوص تصريحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدرت الوكالة الخاصة للاعب سيراميكا كليوباترا، أحمد القندوسي، بيانا تنفي من خلاله التصريحات المتداوله لممثلهم طلال ربيع.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية تصريحات لطلال ربيع وكيل القندوسي وهو يؤيد حديث اللاعب.

وجاء نص بيان الوكالة كالتالي: "نود أن نوضح أن التصريحات التي نسبت إلي ممثلنا / طلال ربيع مؤخرًا بخصوص تصريحات أحمد قندوسي ليست صحيحة، ولم يدل بأي تصريح في هذا الشأن".

وأضاف: "لاعبنا احمد قندوسي محترف ويحظى بكامل التقدير والاحترام، وأي قرارات أو مواقف تتعلق به تتم في إطار التعاون والاحترام المتبادل".

وتابع: "كما نود أن نشير إلى أن هذه الفترة قد تشهد انتشار بعض الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، ونرجو من الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة".

واختتم: "كل ما يتعلق باللاعب سيتم مناقشته وإعلانه بالشكل المناسب وعبر القنوات الرسمية".

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