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الزمالك أمام تاوباتى البرازيلى فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 03 أكتوبر 2024 06:30 ص

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك  نظيره تاوباتى البرازيلى الثانية ظهر اليوم الخميس ، فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم اليوم .

ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز على كاليفورنيا إيجلز الأمريكى فى أول مواجهات تحديد المراكز أول أمس الثلاثاء بنتيجة 41-23.

كما إستطاع  الزمالك تحقيق الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25  قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27  الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

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