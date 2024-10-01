الامارات | الشارقة يتعثر أمام العربي القطري في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الشارقة أمام العربي القطري، اليوم الثلاثاء، بفارق خمس نقاط (96-91) في البطولة العربية لكرة السلة المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية في مصر، وتمتد حتى 12 أكتوبر الجاري.

وفرط الشارقة بفرصة نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (28-21 و24-23) وأنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثمانية نقاط وبنتيجة (52-44)، بعد أن نجح لاعبي العربي القطري خلال مجريات الشوط الثاني في تقليص الفارق وحسم المباراة لصالحهم بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (25-21 و26-19).

يذكر أن النسخة الـ 36 من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة ثلاث أندية إماراتية، إذا بجانب الشارقة يتواجد البطائح في ذات المجموعة (الأولى) التي تضم بجوارهما صاحب الضيافة الاتحاد السكندري والعربي القطري وكاظمة الكويتي وسموحة المصري، فيما ينافس فريق الوحدة في المجموعة الثانية التي تضم الغرافة القطري وسبورتينغ المصري والقادسية الكويتي والسيب العماني وشعب حضرموت اليمني.