شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدافى يد الأهلى فى كأس العالم للأندية حتى الأن قبل مواجهة ماجدبيرج والان مع تفاصيل الخبر

ينتظرمحبى و عشاق كرة اليد ، المواجهة المرتقبة بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع ماجدبيرج فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل.

استطاع النادى الأهلى تسجيل 72 هدف من 103 تصويبة بنسبة 70 % ، وجاءت الأهداف عن طريق كلا من :

أحمد عادل 11 هدف من 15 تصويبة .

عمر سامي 11 هدف من 12 تصويبة .

عمر كاستيلو 8 أهداف من 11 تصويبة.

أحمد خيري 7 أهداف من 8 تصويبات .

محسن رمضان 6 أهداف من 12 تصويبة .

عبد الرحمن فيصل 5 أهداف من 12 تصويبة .

نبيل شريف 5 أهداف من 7 تصويبات .

ياسر سيف 5 أهداف من 6 تصويبات.

إسلام راضي 3 أهداف من 3 تصويبات .

عبد العزيز إيهاب 3 أهداف من 4 تصويبات .

محمد لاشين 3 أهداف من 5 تصويبات .

محمد صلاح هجف من 3 تصويبات .

بينما يلتقى برشلونة مع نظيره فيزبريم المجرى، المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع، فى نفس الدور، حيث تأهل فريق المجر لنصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15 .

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.