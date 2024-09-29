شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يتصدرون "التريند" بتصريحات غريبة والان مع تفاصيل الخبر

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جماهير الكرة المصرية تتداول بشكل مستمر أخبار عالم الساحرة المستديرة وكبار الأندية، وكذلك التصريحات الغريبة التي تصدر عن نجوم اللعبة بشكل خاص، والتي تظل لأيام متصدرة محور اهتمامات الجماهير، بل ويتم استعادتها فى مواقف مشابهة للحديث عنها كوقائع طريفة تثير السخرية عبر مواقع التواصل.

انضم صلاح محسن ، مهاجم النادي المصري، مؤخراً، إلى نجوم "التريند"، عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي توج به الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

30% نسبة زائدة فى تقديرات صلاح محسن للسوبر

أثار صلاح محسن، مهاجم النادي المصري، حالة من الجدل بعد حديثه عن مباراة السوبر الأفريقي، والتي جمعت الأهلي والزمالك بالمملكة العربية السعودية وتوج بها الفريق الأبيض، مؤكداً أن نسبة فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك تصل إلى 80%. وقال صلاح محسن، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، "من وجهة نظري أرى أن الأهلي استعداده جيد واحتفل ببطولة الدوري، والزمالك ضم صفقات جديدة، فأنا أعطي نسبة 80% فوز الأهلي، أما نسبة فوز الزمالك فهى 50%، أرى أن الأهلي هو الأفضل في الفترة الأخيرة، والزمالك سيحاول استغلال الصفقات الجديدة، لكن المباراة صعبة على الفريقين.

أفشة يرى معلول أفضل ظهير أيمن

أطلق محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، عدة تصريحات عفوية لكنها غير دقيقة تصدرت اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، حينما تحدث عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري، وقال أفشة في تصريحات عقب المباراة (الخوف من اللي جاي مش من اللي بعد كده)، لتتناولها الجماهير بشكل كوميدي فيما بعد، وعن ذلك التصريح قال أفشة: جاءت بشكل عفوي وغير متعمد، ولكن الجماهير أخذت حديثي بشكل كوميدي وأنا أيضًا أخذتها بشكل كوميدي، وهو ما أسعدني أيضًا، وحتى حسين الشحات أصبح يخطأ بشكل يومي ثم يقول أنا أصبحت أفشة.

وفي لقطة أخرى أيضاً، وخلال تسجيل لقاء مع علي معلول ظهير أيسر الفريق، حاول أفشة مجاملة زميله بالفريق بشكل مفاجئ خلال الحوار التلفزيوني، قائلاً " علي معلول أفضل باك رايت في مصر" وهو ما أثار دهشة اللاعب التونسي والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وإسلام جمال يطمع فى رقابة كريستيانو

"حلم مشروع إني أتخيل نفسي ماسك كريستيانو رونالدو وإحنا بنلاعب ريال مدريد في اليابان".. هكذا رأي نفسه إسلام جمال، مدافع نادي الزمالك السابق، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي خسره الزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقي عام 2016 ، وكان إسلام جمال بين كتيبة القلعة البيضاء التي شاركت في دوري أبطال أفريقيا بنسخة 2016، والتي خسرت المباراة النهائية أمام صن داونز بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة في جنوب أفريقيا، والفوز بهدف واحد في مصر.

باسم مرسي "مش متابع" أمم أفريقيا

بمقولته الشهيرة "لا والله مش متابع"، تصدر باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق،"التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، واشتهر باسم مرسي بذلك التصريح بعدما تم سؤاله عن منتخب مصر الوطنى عقب عدم اختياره ضمن قائمة الفراعنة التى شاركت في نهائيات أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون عام 2017 وحصد خلالها منتخب مصر لقب الوصيف بعد الخسارة أمام الكاميرون.