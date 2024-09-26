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"فوز ليفربول وبرشلونة".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الأربعاء العديد من المباريات، في مختلف دول العالم، ومنها إقامة الكثير من المباريات في بطولة .

كما شهدت مباريات أمس الأربعاء، إقامة مباراتين، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

الدوري الأوروبي

بودو جليمت يفوز على بورتو (3-2).

ألكمار يفوز على أيلفسبورج (3-2).

نيس يتعادل مع ريال سوسيداد (1-1).

ميتلاند يتعادل مع هوفنهايم (1-1).

مان يونايتد يتعادل مع تيفينتي (1-1).

سلافيا براج يفوز على لودوجراتيس رازجراد (2-0).

جالاتا سراي يفوز على باوك سالونكي (3-1).

لاتسيو يفوز على دينامو كيف (3-0).

أندرلخت يفوز على فرينكفاروزي (2-1).

يفوز على خيتافي (1-0).

جيرونا يتعادل مع رايو فايكانو (0-0).

كأس الرابطة الإنجليزية

يفوز على وست هام يونايتد (5-1).

أرسنال يفوز على بولتون واندرز (5-1).

كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياض يفوز على الصفا (3-1).

الرائد يفوز على جدة (2-0).

التعاون يفوز على أبها (3-2).

النجمة يفوز على ضمك (2-0).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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