"فوز ليفربول وبرشلونة".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الأربعاء العديد من المباريات، في مختلف دول العالم، ومنها إقامة الكثير من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت مباريات أمس الأربعاء، إقامة مباراتين، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

الدوري الأوروبي

بودو جليمت يفوز على بورتو (3-2).

ألكمار يفوز على أيلفسبورج (3-2).

نيس يتعادل مع ريال سوسيداد (1-1).

ميتلاند يتعادل مع هوفنهايم (1-1).

مان يونايتد يتعادل مع تيفينتي (1-1).

سلافيا براج يفوز على لودوجراتيس رازجراد (2-0).

جالاتا سراي يفوز على باوك سالونكي (3-1).

لاتسيو يفوز على دينامو كيف (3-0).

أندرلخت يفوز على فرينكفاروزي (2-1).

برشلونة يفوز على خيتافي (1-0).

جيرونا يتعادل مع رايو فايكانو (0-0).

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يفوز على وست هام يونايتد (5-1).

أرسنال يفوز على بولتون واندرز (5-1).

كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياض يفوز على الصفا (3-1).

الرائد يفوز على جدة (2-0).

التعاون يفوز على أبها (3-2).

النجمة يفوز على ضمك (2-0).

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