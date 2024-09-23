رسميًا.. لافيينا يُعلن ضم مهاجم الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي لافيينا ـ الذي ينشط في دوري المحترفين ـ التعاقد بصورة رسمية مع مهاجم نادي الزمالك ووادي دجلة السابق محمد سامح.

وأوضح نادي لافيينا، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن اللاعب مواليد 2003 وتم ضمه في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع سامح على سبيل الإعارة من نادي وادي دجلة في الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 21 عاماً بعد ذلك لنادي أسوان ولكن رحلّ بسبب أزمة القيد لينضم لصفوف لافيينا.

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