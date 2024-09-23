ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة صلاح لأحمد فتحي.. احتفال لاعبي الأهلي.. غالي في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب المغرب رضا سليم صورة له، رفقة لاعب الفريق خلال الاحتفال بتسلم درع الدوري المصري الممتاز.

كما نشر النجم المصري أحمد حجازي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات فريقه نيوم.

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وشارك عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم فريق الكرة السابق حسام غالي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

ونشر عماد متعب نجم الأهلي السابق، صورة له رفقة أحمد حسن وهاني رمزي نجوم القلعة الحمراء السابقين.

ووجه النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، رسالة إلى أحمد فتحي لاعب منتخب مصر السابق بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال نشر صورة لهما معاً وعلق عليها "بالتوفيق في اللي جاي يا فليبو".

كما نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، صورة له من إحدى المباريات الخاصة به مع النادي الأهلي.

وقام عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال احتفاله بهدفه مع فرانكفورت.

وحرص عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زملائه بالفريق خلال احتفالية التتويج بالدوري المصري الممتاز.

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