بطولة إسبانيا: برشلونة يداوي جراحه القارية بفوز سادس تواليا محليا ويخسر خدمات تير شتيغن

الرياص - اسماء السيد - مدريد : داوى برشلونة جراحه القارية بفوز كبير وثمين هو السادس تواليا هذا الموسم في الليغا وكان على مضيفه فياريال 5 1 بينها ثنائية لكل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا الأحد في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ومنح ليفاندوفسكي التقدم للنادي الكاتالوني الذي مُني بخسارة قاسية وبعشرة لاعبين أمام موناكو الفرنسي (1 2) في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا الخميس، بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقتين 20 و35 رافعا رصيده إلى ستة أهداف منفردا بصدارة لائحة الهدافين.

وختم رافينيا المهرجان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين، وسجل الواعد بابلو توريه الهدف الثالث (58).

وسجل أيوسي بيريس هدف الشرف لأصحاب الأرض الذين ألغيت لهم ثلاثة أهداف بسبب التسلل، وذلك عندما قلَّص الفارق قبل نهاية الشوط الأول (38) الذي شهد خسارة برشلونة لخدمات حارس مرماه وقائده الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الوقت بدل الضائع بسبب الإصابة.

ولحق الحارس الألماني بالعيادة الطبية للنادي المليئة بالمصابين أبرزهم غافي وفيرمين لوبيس والدنماركي أندرياس كريستنسن وداني أولمو والأوروغوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونغ ومارك برنال.

"فوز مهم"

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة الهاتريك بضياعه ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وقال ليفاندوفسكي "كان من المهم أن نفوز خارج ملعبنا وأن نسجل 5 اهداف ونكسب 3 نقاط جديدة"، مضيفا "نلعب مباراة كل ثلاثة أيام والأهم هو تحقيق الفوز للبقاء في الريادة".

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 18 نقطة معيدا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

وضغط فياريال منذ البداية وسجل جيريمي بينو هدفا ألغيَ بداعي التسلل (8).

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للعاجي نيكولاس بيبيه من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب (13).

وكاد لامين جمال يفعلها بتسديدة عكسية بيسراه ارتدت من القائم الأيمن البعيد وتهيأت أمام رافينيا الذي سددها زاحفة أبعدها الدفاع إلى ركنية كاد يستغلها بيدري عندما تهيأت أمامه كرة من مسافة قريبة سددها زاحفة بجوار القائم الأيسر (18).

ونجح ليفاندوفسكي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من توريه داخل المنطقة فتابعها على يسار الحارس دييغو كوندي (20).

وكاد ليفاندوفسكي يضيف الهدف الثاني اثر تلقيه تمريرة عرضية من جمال لكن الحارس كوندي أبعدها في توقيت مناسب قبل ان يشتتها الدفاع (28).

وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة بكرة أكروباتية من مسافة قريبة مستغلا رأسية إريك غارسيا إثر تمريرة عرضية لجمال (35).

وقلَّص بيريس الفارق بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من بيبيه (38) مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم.

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف التعادل اثر تصديه لانفراد بيبيه في الدقيقة 43، قبل أن يتعرض إلى اصابة في قدمه اليمنى عقب الركنية عندما طار إلى الكرة وسقط على الأرض (44).

وكاد بيريس يدرك التعادل عندما تلقى تمريرة عرضية أمام المرمى فتابعها بيمناه بجوار القائم الايسر (45+6)، وسجل بيبيه هدفا ألغيَ بداعي التسلل (49).

وأنقذ الحارس البديل إنياكي بينيا مرماه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة قوية لبيبيه من داخل المنطقة (51)، وردت العارضة رأسية بينو (52).

ووجه توريه الضربة القاضية لفياريال عندما سجل الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع لوغان كوستا من الرأس الأخضر وخدعت الحارس كوندي (58).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر عرقلة جمال من المدافع العاجي إريك باييه انبرى لها ليفاندوفسكي لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن (67).

وأهدر رافينيا فرصة التعزيز بتسديدة من انفراد داخل المنطقة تصدى لها الحارس كوندي (68).

وسجل البديل ثيينو باريي هدفا لفياريال ألغي بداعي التسلل (69).

وعزز رافينيا تقدم الفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (75)، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع من جمال فسددها "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة (83).

أتلتيك بلباو يواصل صحوته

واصل أتلتيك بلباو صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه سلتا فيغو 3 1.

وتقدم الفريق الباسكي مبكرا عبر مهاجمه غوركا غوروسيتا في الدقيقة الرابعة، وحصل الضيوف على ركلة جزاء انبرى لها قائدهم المخضرم ياغو أسباس بنجاح (25)، قبل أن يعيد غوروسيتا التقدم لأصحاب الأرض بتسجيله هدفه الشخصي الثاني ولفريقه (39).

وأمَّن ألفارو دجالو فوز أتلتيك بلباو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبعدما اكتفى بأربع نقاط في مبارياته الأربع الأولى في الليغا، ضرب أتلتيك بلباو بقوة في المراحل الثلاث الاخيرة بتحقيقه العلامة الكاملة كاسبا تسع نقاط خوّلته الارتقاء الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد وفياريال اللذين يلعبان لاحقا مع مضيفيهما رايو فايكانو وبرشلونة المتصدر تواليا.

ولعب أتلتيك بلباو مباراة أكثر وكانت مقدمة عن المرحلة السابعة عندما تغلب على مضيفه ليغانيس الخميس.

وواصل خيتافي بحثه عن الفوز الأول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليغانيس 1 1.

وكان خيتافي في طريقه إلى تلقي الخسارة الثالثة تواليا عندما تخلف بهدف خورخي ساينس منذ الدقيقة 76، قبل أن يدرك له مهاجمه البديل بورخا مايورال التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وهو التعادل الرابع لخيتافي فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف أمام فالنسيا الذي تخلص من المركز الأخير بفوزه على جيرونا 2 0 السبت، فيما أوقف ليغانيس سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وحقق التعادل الثالث في سبع مباريات رافعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر.