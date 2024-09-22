مانشستر سيتى يتحدى أرسنال فى مهمة الدفاع عن لقب الدورى الإنجليزى الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي نظيره أرسنال، مساء اليوم، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

و تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويقودها الحكم "مايكل أوليفير".

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا مدرب المان سيتي، مواصلة نغمة الانتصارات محليًا في الدوري الإنجليزي، من أجل الدفاع عن لقب البريميرليج للموسم الحالي وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة بعدما حقق العلامة الكاملة.

في المقابل، يرغب فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل وحيد في الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 جولات، متفوقًا على فريق أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.