ترتيب الدوري الإنجليزي قبل صدام مانشستر سيتي ضد أرسنال الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة مع الاثارة والمتعة الكروية عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق آرسنال،على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدرالريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

بينما يمتلك أرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.



ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال



1. ليفربول 12 نقطة

2. مانشستر سيتي 12 نقطة

3. أستون فيلا 12 نقطة

4. تشيلسي 10نقاط

5. آرسنال 10نقاط

6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

7. برايتون 8 نقاط

8. فولهام 8 نقاط

9. نوتينغهام فورست 8 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 6 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 4 نقاط

15. ليستر سيتي 3 نقاط

16. كريستال بالاس 3 نقاط

17. إبسويتش تاون 3 نقاط

18. ساوثهامتون نقطة

19. إيفرتون نقطة

20. وولفرهامبتون نقطة